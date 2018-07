Hunderttausende Soldaten überwachen Wahl in Pakistan

Pakistans Militär hat Hunderttausende Soldaten im ganzen Land eingesetzt, um die bevorstehende Parlamentswahl am Mittwoch zu überwachen. "Die Stationierung der Truppen ist landesweit abgeschlossen", erklärte das Militär am Montagabend. Die Soldaten sollen demnach mit örtlichen Gesetzeshütern zusammenarbeiten, um "ein sicheres und geschütztes Umfeld" für die Stimmabgabe zu gewährleisten.

Bewaffnete Sicherheitskräfte überwachten am Dienstag die Ausgabe von Wahlurnen in der Hauptstadt Islamabad. Insgesamt mehr als 370.000 Soldaten sollen im ganzen Land für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen sorgen – so viele wie noch nie in der Geschichte des Landes. Der massive Truppeneinsatz sowie die Entscheidung der Wahlbehörden, den Soldaten weitreichende Rechte in den Wahlkabinen einzuräumen, nährten zuletzt allerdings Sorge vor Wahlmanipulationen.