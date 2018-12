Hunderte Syrer kehren aus dem Libanon in die Heimat zurück

Erneut sind hunderte syrische Flüchtlinge aus dem benachbarten Libanon in ihre Heimat zurückgekehrt. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete am Donnerstag von mindestens 1.000 Menschen, die sich auf den Weg Richtung Grenze gemacht hätten. Im Libanon leben nach UNO-Angaben mehr als 950.000 Syrer, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat geflohen sind.

Syriens Staatsagentur Sana verbreitete Bilder, auf denen Busse mit Flüchtlingen und beladene Fahrzeuge zu sehen sind. Damit sind in diesem Jahr nach Zählung des Flüchtlingshilfswerks UNHCR bisher fast 13.000 Syrer aus dem Libanon nach Syrien zurückgegangen.

Viele Flüchtlinge leben ohne Hoffnung in inoffiziellen Lagern. Gemessen an der Bevölkerung sind in dem Land weltweit die meisten Flüchtlinge untergekommen. Die libanesische Regierung möchte, dass sie so schnell wie möglich nach Syrien zurückkehren. Libanesische Politiker betonen immer wieder, dass die hohe Zahl an Flüchtlingen die Wirtschaft des Landes stark belaste.

In den vergangenen Monaten ist die Gewalt in Syrien zurückgegangen, nachdem die Regierungstruppen große Teile des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Das deutsche Auswärtige Amt hatte jedoch Medien zufolge in einem Lagebericht geschrieben, Rückkehrer nach Syrien müssten mit Gewalt und Repressalien rechnen. Aktivisten und Oppositionsmedien berichten regelmäßig über Zwangsrekrutierungen.