Hunderte Syrer aus dem Libanon kehren in die Heimat zurück

Nach den Erfolgen der syrischen Regierungstruppen sollen Hunderte Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Anfang nächster Woche aus dem Libanon in ihre Heimat zurückkehren. Der obersten libanesischen Sicherheitsbehörde zufolge machen sie sich freiwillig auf den Weg. Das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR erklärte ebenfalls, auf die Syrer sei kein Druck ausgeübt worden.

Die meisten der Flüchtlinge hatten in den vergangenen Jahren in Lagern in dem Ort Arsal im Nordosten des Libanon gelebt. Nach Angaben der libanesischen Agentur NNA haben rund 3.000 Syrer aus Arsal Anträge auf eine Rückkehr gestellt, die syrische Sicherheitsbehörden absegnen müssen. Der Ort war zeitweise unter Kontrolle radikaler Gruppen wie der Terrormiliz “Islamischer Staat”.