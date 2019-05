Hunderte Pakete in Wien bestellt, abgeholt und nicht bezahlt

Vier Männer sollen in Wien Hunderte, hochpreisige Waren unter falschen Namen bestellt, abgeholt, aber nie bezahlt haben. Am Donnerstag hat die Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) dem Treiben der Nigerianer im Alter von 25 bis 31 Jahren ein Ende gesetzt, berichtete die Polizei am Samstag.

Den Verdächtigen war es gelungen, die Pakete aus den entsprechenden Shops abzuholen. In der Wohnung eines Mannes waren nicht weniger als 250 noch teils originalverpackte Produkte wie Handys, Laptops und Bekleidung gebunkert. Diese Gegenstände wurden sichergestellt. Zwei der vier mutmaßlichen gewerbsmäßigen Betrüger befinden sich in Haft.