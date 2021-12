Hunderte Migranten können auf Sizilien von Bord gehen

Nach rund zwei Wochen auf See haben am Mittwoch auf Sizilien die ersten von mehr als 500 Bootsflüchtlingen das ihnen zu Hilfe gekommene Schiff verlassen können. Nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen und der italienischen Nachrichtenagentur AGI erteilte das Innenministerium in Rom am Dienstag die Erlaubnis, dass die "Geo Barents" mit 558 Migranten an Bord in den Hafen von Augusta einlaufen dürfe.

Bei den Flüchtlingen wurden Corona-Tests vorgenommen. Drei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie AGI weiter berichtete. Zu den Flüchtlingen zählte nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen eine Schwangere im achten Monat, Minderjährige und Flüchtlinge, die "sexueller Gewalt" und "schrecklichem Missbrauch" ausgeliefert gewesen seien.

Weiter auf eine Einlaufgenehmigung wartete das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" mit rund 440 Migranten an Bord. Vier Menschen wurden am Dienstag von dem Schiff in Sicherheit gebracht.

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gibt die Zahl der Migranten, die in diesem Jahr in Italien, Griechenland, Spanien, Zypern und Malta eintrafen, mit 114.584 an. Das waren mehr als die 95.031, die im vergangenen Jahr registriert wurden, aber weit weniger als die geschätzten eine Million Flüchtlinge aus dem Jahr 2015.