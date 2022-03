Hunderte Helfer sorgten für ein sauberes Hohenems

Vergangenen Samstag, dem 26. März 2022, fand auch in Hohenems die alljährliche Landschaftsreinigungsaktion unter dem Titel „Saubere Umwelt braucht dich!“ statt. Rund 400 fleißige Abfallsammler waren für die gute Sache unterwegs!

Pünktlich um 9 Uhr fanden sich die Teilnehmer im Werkhof ein, um achtlos weggeworfene Abfälle in der freien Natur, in Bächen und im Siedlungsgebiet einzusammeln. Rund 6 m3 Müll ist dabei zusammengekommen. Der Großteil entfällt auf die „üblichen Verdächtigen“ wie Getränkedosen, Plastik- und Papierschnipsel, Imbissverpackungen, Zigarettenstummel etc. Vereinzelt wurden auch größere Gegenstände wie zum Beispiel Autoreifen, herrenlose Fahrräder, Elektrogeräte und Campingsessel aufgefunden.