Hunderte Häuser von Waldbränden in Colorado zerstört

Im US-Bundesstaat Colorado hat ein heftiger, windgetriebener Waldbrand Hunderte von Häusern zerstört, mindestens ein halbes Dutzend Menschen verletzt und Tausende zur Flucht gezwungen. Das sich schnell ausbreitende Feuer soll durch von Sturmböen umgestürzte Stromleitungen entzündet worden sein. Evakuierungsbefehle wurden für die Stadt Superior mit etwa 13.000 Einwohnern und für die angrenzende Gemeinde Louisville mit 18.000 Einwohnern erlassen.

Innerhalb von Stunden hatte sich das Feuer in der staubtrockenen Landschaft von Boulder County ausbreitet und schätzungsweise 647,5 Hektar erfasst und mehr als 500 Häuser zerstört, sagte Boulder County Sheriff Joe Pelle laut der Nachrichtenagentur Reuters. Er sagte, eine ganze Siedlung von 370 Häusern sei westlich von Superior in Flammen aufgegangen und 210 Wohnungen seien in der Altstadt von Superior zusammen mit weiteren Wohnungen in der Gegend verloren gegangen. Zu den Sachschäden gehörten auch ein Einkaufszentrum und ein Hotel in Superior, teilten Beamte mit.