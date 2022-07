Hunde in NÖ unter unwürdigen Umständen gehalten und verkauft: Haft

Weil sie Hunde unter unwürdigen Bedingungen gehalten und illegal verkauft haben soll, ist eine Angeklagte am Montag am Landesgericht Korneuburg zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Frau musste sich wegen Tierquälerei und gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Sie war geständig und erhielt nach Gerichtsangaben 21 Monate Freiheitsstrafe, davon sieben unbedingt. Ihr Lebensgefährte wurde rechtskräftig freigesprochen. Zwei Angeklagte waren nicht erschienen.

In Summe ging es um 16 Welpen, Rottweiler und Huskys, sowie ein Husky-Muttertier, das aufgrund von Verletzungen starb. Die Tatorte lagen laut Staatsanwaltschaft in Strasshof a. d. Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) und Zemling, einer Katastralgemeinde von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn). In Zemling waren laut früheren Polizeiangaben mehrere Tiere in einem alten Presshaus mit Kellerröhre unter schrecklichen Bedingungen gehalten worden. Ähnliche Zustände sollen auch im Wohnhaus der Frau in Strasshof geherrscht haben, wo ebenfalls Hunde eingesperrt waren.