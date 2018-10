Hund biss in Lienz vor Augen der Besitzer Artgenossen tot

Ein Berner Sennenhund hat am Sonntag beim Spazierengehen mit seinem Herrchen am linken Iselweg in Lienz einen Yorkshire Terrier totgebissen. Wie die Polizei berichtete, war der Attacke ein Disput der beiden Hundehalter vorausgegangen, weil der Besitzer des Yorkshire Terriers, ein 63-jähriger Einheimischer, sein Tier nicht angeleint hatte.

Der deutsche Besitzer (65) des Berner Sennenhunds soll daraufhin sein Tier zu dem kleineren Artgenossen gelassen haben, worauf dieser heftig zubiss. Der Yorkshire Terrier sei kurz danach verendet, hieß es. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen die entsprechenden Anzeigen, so die Exekutive.