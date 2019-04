„Humuspapst“ Gerald Dunst zu Besuch

„Unser Boden – kostbares Gut“ lautete das Thema einer Infoveranstaltung im Vinomnasaal.

„Down to earth“ – vor Kurzem war der österreichische Humus- und Kompostspezialist Gerald Dunst erstmals zu Gast in Rankweil. Im Rahmen von zwei Vorträgen unter dem Motto „Unser Boden – kostbares Gut“ gab er Tipps, wie im Gartenbau oder in der Landwirtschaft der Weg zu einem gesunden Boden als Grundlage für späteren Erfolg führt. Seine jahrelangen Erfahrungen im Bereich Kompostierung brachte Gerald Dunst im ersten Vortrag „Kompostierung und Bodenbearbeitung im Hausgarten“ kompakt rüber. Kein Torf im Garten, keine Spritzmittel und ein gesunder Kompost lauten seine Devisen. Bei richtiger Kompostierung kann so in nur sechs Wochen eine gute Komposterde geschaffen werden. Beim zweiten Vortrag drehte sich alles um das Thema Bodenfruchtbarkeit in der Landwirtschaft. Humusaufbau kann durch verschiedene Maßnahmen passieren wie beispielsweise eine Gründüngung, eine Winterbegrünung, Mischkulturen im Ackerbau, Untersaaten bei Mais und Direktsaaten.