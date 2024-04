Hülkenberg wechselt zu Audi und fährt 2025 für Sauber

Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg verlässt zum Saisonende den Haas-Rennstall und wechselt zum Audi-Projekt ins Sauber-Team. Am Freitag bestätigte das US-Team Haas den Abschied von Hülkenberg am Jahresende, kurz darauf verkündete Audi die Verpflichtung des 36-Jährigen. Hülkenberg habe einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben und werde schon im kommenden Jahr für das Team Kick Sauber fahren, teilte der deutsche Autobauer mit.

2026 werde Hülkenberg dann als Audi-Werksfahrer in der Königsklasse des Motorsports starten. "Die Aussicht, für Audi anzutreten, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller mit solcher Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, ist das eine einmalige Chance", sagte Hülkenberg. Audi übernimmt das Schweizer Sauber-Team und will 2026 als Werksteam einsteigen. In zwei Jahren greift in der Formel 1 eine große Motorenreform, die das Kräfteverhältnis neu mischen könnte.