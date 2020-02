Hugo Canoilas erhält Kapsch Contemporary Art Prize

Der in Lissabon geborene und seit 2010 in Wien lebende Künstler Hugo Canoilas erhält den diesjährigen Kapsch Contemporary Art Prize. Die zum fünften Mal vergebene Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und mit einer Einzelausstellung im Wiener mumok verbunden. Zudem wird eine Arbeit oder ein Werkblock des Künstlers von der Kapsch Group für die mumok-Sammlung angekauft.

Lobend erwähnt wird auch seine Arbeit für den Wiener Ausstellungsraum Guimaraes, den er mitbetreibt. Der 1977 geborene Künstler studierte in Caldas da Rainha sowie am Royal College of Art in London. Mit seinen Werken war Canoilas bereits an Ausstellungen in Lissabon, Dundee, Frankfurt oder Amsterdam beteiligt. In Wien hat etwa die Kunsthalle seine Arbeiten gezeigt. Die mit dem Kunstpreis verbundene Schau im mumok wird von 6. November 2020 bis 7. Februar 2021 zu sehen sein.