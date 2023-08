Hütter mit AS Monaco weiter auf Erfolgskurs

Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter bleibt in der französischen Fußballmeisterschaft auf Erfolgskurs. Eine Woche nach dem 4:2-Auftaktsieg bei Clermont Foot feierten die Monegassen am Sonntag in der zweiten Runde einen 3:0-(2:0)-Heimerfolg über Racing Straßburg und sind neuer Tabellenführer. Im Doppelpack erfolgreich war dabei der Japaner Takumi Minamino, der schon in Salzburger Zeiten unter Hütter kickte.

Weiter auf den ersten Sieg warten muss hingegen ÖFB-Teamspieler Kevin Danso mit dem RC Lens. Der Auftaktniederlage bei Stade Brest folgte am Sonntag immerhin ein Heim-1:1-(1:0) gegen Stade Rennes, Danso spielte durch. Muhammed Cham verlor mit Clermont bei Stade Reims 0:2 (0:1) und damit auch die zweite Saisonpartie.