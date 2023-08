Hütter gibt mit Monaco erstmals Punkte ab

Der zuvor punktlose FC Nantes ist für Adi Hütters AS Monaco zum ersten Stolperstein geworden. Die Truppe aus dem Fürstentum des Vorarlberger Neo-Trainers kam am Freitag in der 3. Runde auswärts nicht über ein 3:3 (1:2) hinaus. Monaco, das mit zwei Siegen in die Ligue 1 gestartet war, lag in der Bretagne schon nach 15 Minuten mit 0:2 zurück. Nach zwei Anschlusstoren von Takumi Minamino und Wissam Ben Yedder sicherte Myron Boadu mit seinem Joker-Tor zum 3:3 (85.) den Punkt.

(APA)