Hütter-Elf verhinderte Niederlage mit Last-Minute-Tor

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga dank eines Treffers in der Nachspielzeit eine Niederlage abgewendet. Joker Sebastien Haller traf beim 1. FC Nürnberg in der 92. Minute zum 1:1-Remis und verhinderte für die Elf des Vorarlberger Trainers Adi Hütter die erste Pleite nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen. Vizemeister FC Schalke 04 erreichte gegen Leipzig ein 0:0.

Der deutsche Fußball-Vizemeister verbesserten sich durch das 0:0 auf den 15. Tabellenplatz. Salzburgs Europa-League-Gegner Leipzig dagegen verpasste vor 41.939 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena den fünften Saisonsieg und ist Fünfter.

Bei den Gastgebern spielte Marcel Sabitzer durch, Stefan Ilsanker wurde in der 68. und Konrad Laimer in der 80. Minute ausgetauscht. Bei Schalke kam Alessandro Schöpf in der 57. Minute aufs Feld, Guido Burgstaller wurde in der 89. Minute eingewechselt.