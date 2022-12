Hütter Dritte bei Lake-Louise-Krimi - Goggia siegt

Die Speed-Saison im alpinen Ski-Weltcup der Frauen hat so begonnen wie vor einem Jahr - mit einem Sieg von Sofia Goggia. Mit ihrem 18. Erfolg im Weltcup untermauerte die Italienerin am Freitag in Lake Louise ihre Vormachtstellung in der Abfahrt. Dabei wurde es diesmal aber sehr knapp, nur 0,04 Sek. lag Goggia schließlich vor der Schweizerin Corinne Suter. Als Dritte verpasste die Steirerin Cornelia Hütter den Sieg nur um 0,06 Sek. Vierte war Mirjam Puchner (+0,35).

Goggia freute sich über ihre insgesamt 13. gewonnene Weltcup-Abfahrt. Sie ist nun alleinig die erfolgreichste Italienerin in dieser Disziplin - Isolde Kostner hatte es in ihrer Karriere auf 12 Siege gebracht. "Ich bin zufrieden mit dem Resultat. Aber ich nicht so glücklich mit meiner Leistung, denn ich bin nicht so gut gefahren. Es waren viele Fehler, und ich habe noch nicht mein bestes Skifahren auf dieser Piste gefunden. Ich weiß, ich kann morgen besser fahren", zeigte sie sich selbstkritisch. Am Samstag findet in dem Ressort in der kanadischen Provinz Alberta eine weitere Abfahrt statt, am Sonntag steht der erste Super-G in diesem Winter auf dem Programm.