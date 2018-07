Hübsches Lavendelherz mit Nebeneffekt

So ein Lavendelherz sieht nicht nur toll aus, sondern verscheucht auch allerlei Ungeziefer.

Das sieht nicht nur schön aus und bringt den ganz besonderen Duft in dein Wohnzimmer, sondern sorgt ganz nebenbei dafür, dass lästiges Getier fernbleibt. Die Pflanze produziert nämlich einen Duft, der Schädlinge fernhält. Zugleich ist Lavendel aber auch sehr nützlich, da er Bienen, Schmetterlinge und Hummeln anlockt und so für reichlich Insektennahrung sorgt. So anziehend also Lavendel für die Biene & Co. ist, so abschreckend ist sie für Mücken oder Motten. So bietet das Lavendelherz neben schöner Optik, auch einen natürlichen „Ungezieferschreck“ ganz ohne Chemie.