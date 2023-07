Hubschrauber im Kampf gegen Waldbrände in Kanada abgestürzt

Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände ist im Westen Kanadas ein Hubschrauberpilot tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurde sein Hubschrauber am Mittwochabend als vermisst gemeldet und später im Norden der Provinz Alberta nahe Haig Lake entdeckt. Nach Angaben der Verkehrssicherheitsbehörde stürzte die Maschine ab. Der Pilot ist bereits das dritte Todesopfer im Zuge der Löscharbeiten.

Insgesamt sind in Kanada in diesem Jahr bereits mehr als 11 Millionen Hektar Fläche verbrannt. Dies sei zehn Mal so viel wie der nationale Durchschnitt, sagte Umweltminister Steven Guilbeault. Am Donnerstag gab es mehr als 880 aktive Brände, von denen 546 außer Kontrolle waren.