Hubert von Goiserns "Haomspü" bei Clam-Open Air

Sechs Jahre hat es gedauert - auch Pandemie-bedingt - bis Hubert von Goisern 2022 endlich wieder auf einer Bühne steht. Am Freitagabend spielte der 69-Jährige auf Burg Clam ein vielumjubeltes Open Air-Konzert im Rahmen seiner nach dem aktuellen Album benannten "Zeiten und Zeichen"-Tour - zweieinhalb Stunden mit viel Neuem und viel Altem, der erwarteten Riesenportion alpiner Urgewalt, aber auch Wehmut, Sensibilität und Intensität.

Überschattet war der Abend zunächst von lange drohenden Unwettern. Doch die Burg Clam im südlichen Mostviertel (OÖ) blieb schlussendlich verschont und Hubert von Goisern und seine Fans konnten völlig unbehelligt von Wetterunbillen ein "Haomspü" genießen, was Hubert von Goisern gleich zur Ansage "Danke fürs Wolkenschieben!" veranlasste. Der erste Teil des Abends war ganz dem 2020 erschienen aktuellen Album "Zeiten und Zeichen" gewidmet, mit dem rockigen "A Tag wia heit" gleich zum Start. Das aktuelle Werk hat eine riesige Bandbreite, von gewohnt Kritischem im Alpinrock-Gwandl über zahlreiche stilistische Ausflüge, bisweilen auch an die Ränder von Blödel-Pop und Parodien.

Am Ende des tollen, langen Abends war dann "Brenna tuats guat" ein mitreißender Höhepunkt und die Rückkehr zu Alt-Bekanntem zugleich. Bei den Zugaben - vor allem "Weit weit weg" und "Heast as net" - drückte Hubert von Goisern dann ganz mächtig aufs Gemüt - Musiker und Publikum verschmolzen zu einer wehmütig-gerührten Einheit. Zu allerletzt setzte er sich allein mit einer Gitarre hin und spielte die neue Ballade "Dunkelrot", in Hochdeutsch gesungen. Das wird den zahlreichen Fans des auf das Samstag-Konzert in Tulln (NÖ) folgenden Deutschland-Teils der Tour sicherlich ganz besonders gefallen.