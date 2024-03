Huawei verdiente 2023 trotz Sanktionen wieder deutlich mehr

Trotz Tech-Sanktionen ist der chinesische Telekommunikationsriese Huawei 2023 deutlich gewachsen. Besonders das Geschäft im Privatkundenbereich, mit der Cloud und in der Automotive-Sparte nahm spürbar zu. Insgesamt nahmen die Südchinesen rund 704,2 Mrd. Renminbi (90,3 Mrd. Euro) ein - ein Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, wie der Konzern mitteilte. Der Nettogewinn stieg um mehr als 140 Prozent auf 87 Mrd. Renminbi.

"Wir haben in den vergangenen Jahren viel durchgemacht. Aber mit einer Herausforderung nach der anderen haben wir es geschafft, zu wachsen", sagte der Vorsitzende Ken Hu am Freitag in Shenzhen laut Mitteilung. Die Leistung der Firma habe den Erwartungen entsprochen, sagte Hu.