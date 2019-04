HTL Dornbirn lädt wieder zum Fashion Revolution Day

Schüler präsentieren zahlreiche Projekte zur Nachhaltigkeit.

Dornbirn. Der „Fashion Revolution Day“ ist ein Gedächtnistag, der weltweit ins Leben gerufen wurde, um an das Rana Plaza Unglück am 24.4.2013 in Bangladesh zu erinnern. Viele Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter, die dort unter unwürdigen Bedingungen arbeiten mussten, kamen damals ums Leben. Auch dieses Jahr greifen an der HTL Dornbirn wieder Schülerinnen und Schüler aus allen Abteilungen das Thema auf und erweitern es mit einer bunten Vielfalt von Projekten zum bewussten Umgang mit Bewohnern und Ressourcen unseres Planeten.