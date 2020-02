HSBC prüft Abbau von 35.000 Stellen und forciert Sparkurs

Die britische Großbank HSBC prüft innerhalb eines milliardenschweren Sparprogramms den Abbau von bis zu 35.000 Stellen. Die Zahl der Mitarbeiter könnte von rund 235.000 auf etwa 200.000 sinken, sagte der interimistische Konzernchef Noel Quinn am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zuvor hatte die Bank mitgeteilt, die Kosten wegen der niedrigen Profitabilität weiter drücken zu wollen.

Das Geldhaus bezifferte das Volumen des Sparprogramms auf 4,5 Mrd. Dollar (4,15 Mrd. Euro). Das schwache Geschäft in einigen Bereichen brockte der HSBC 2019 einen Gewinnrückgang ein. Der Überschuss fiel um rund die Hälfte auf knapp 6 Mrd. Dollar. Grund dafür sind Abschreibungen von 7,3 Mrd. Dollar auf das Geschäft an den Finanzmärkten weltweit und Firmenkunden in Europa. Bereinigt um Sondereffekte legte der Gewinn vor Steuern allerdings um rund fünf Prozent auf 22,2 Mrd. Dollar zu.