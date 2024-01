Houthi-Miliz greift erneut Containerschiff an

Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach Angaben des US-Militärs erneut ein Containerschiff im Nahen Osten angegriffen. Die Miliz habe am Mittwoch aus von den Houthi kontrollierten Gebieten im Jemen drei Raketen auf einen unter US-Flagge fahrenden Frachter abgeschossen, der den Golf von Aden durchquert habe, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit.

Eine der Raketen sei im Meer eingeschlagen, die anderen beiden seien von einem Zerstörer der US-Marine abgeschossen worden, so die US-Armee. Es seien keine Verletzten oder Schäden an dem Schiff gemeldet worden. Die USA hatten zuvor mitgeteilt, dass sie zwei Antischiffsraketen zerstört hätten, die auf das Rote Meer gerichtet waren.

Die Reederei Maersk berichtete am Mittwoch, dass zwei ihrer Schiffe am südlichen Eingang zum Roten Meer umgekehrt seien, nachdem sie nahe gelegene Explosionen bemerkt hätten. Die unter US-Flagge fahrenden Schiffe hätten sich in der Straße von Bab el-Mandeb zwischen Jemen und Dschibuti befunden und seien von der US-Marine zurück in den Golf von Aden eskortiert worden. Schäden gebe es nicht, die Besatzung sei unversehrt.