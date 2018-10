Der Hohenemser Live-Förderverein für Livemusikkultur will mit dem „Hound Dog Charity Konzert“ zugunsten der Rettungshundebrigade Vorarlberg auf Spendensuche gehen.

Am Samstag, dem 27. Oktober 2018, ab 19 Uhr spielen daher gleich mehrere Vereinsmitglieder und Bands für den guten Zweck im Pfarrsaal St. Karl. Ab 17 Uhr gibt es eine kleine Rettungshundeschau (hier ist der Eintritt frei), welche bei jeder Witterung stattfindet. Der Eintritt an der Abendkassa beträgt 5 Euro. In Kooperation mit der Raiffeisenbank wurde ein Spendenkonto eingerichtet – Kontonummer: AT32 3743 8001 0202 3398.