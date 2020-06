Hotels mit gutem Start über Pfingsten

Die heimischen Hotels durften rechtzeitig vor dem Pfingstwochenende wieder aufsperren - nur gut die Hälfte der Betriebe ging gleich an den Start. "Für die, die offen hatten, ist es recht gut gelaufen - der erste Schritt ist getan", sagte die Branchensprecherin in der Wirtschaftskammer, Susanne Kraus-Winkler, zur APA. Geöffnet hatten vor allem die Thermen- und Wellnesshotels im Osten Österreichs.

Erschwerend hinzu komme, dass es in den Nachbarländern unterschiedliche Corona-Regelungen im Tourismus gebe. "Deutsche Gäste wissen beispielsweise gar nicht, was möglich ist in österreichischen Hotels", so die WKÖ-Obfrau. Für eine bessere Aufklärung soll etwa die Informationskampagne der nationalen Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung sorgen, die "spätestens ab nächster Woche" losgefahren werde. "Es sind etwa etliche große Museen offen, so dass man ein bisschen Vertrauen bekommt, in das, was man erleben kann", sagte Kraus-Winkler.