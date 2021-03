Hotel vs. Versicherung: Anwalt gibt Einblick in den Fall

Denn der OGH hat in einem Corona-Rechtsstreit zwischen einem Hotel und seiner Versicherung zugunsten der Versicherung entschieden. Der Anwalt des Hotels gab bei "Vorarlberg Live" Einblick in den Fall.

Denn der OGH hat in einem Rechtsstreit zwischen einem Bregenzerwälder Hotelbetreiber und seiner Versicherung rund um eine Betriebsausfallversicherung in Zeiten der Pandemie zugunsten der Versicherung entschieden. Sie muss an den Hotelbetreiber für den strittigen Zeitraum keine Zahlungen leisten. In der Entscheidung des OGH wird der Revision der beklagten Versicherung gegen anderslautende Entscheidungen der Vorinstanzen Folge gegeben und die Klage des Hotelbetreibers abgewiesen.