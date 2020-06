Hotel von Ex-Skirennläufer Schönfelder im Lungau insolvent

Das Cooee-Alpin-Hotel von Ex-Skiläufer Rainer Schönfelder in Zederhaus im Lungau ist insolvent. Medienberichten zufolge betragen die Außenstände 4,8 Mio. Euro. Das Hotel war 2016 unter dem Namen adeo Alpin eröffnet worden. Das Konzept ging aber nicht auf. Trotz einer Auslastung von rund 75 Prozent habe man den nötigen Umsatz nicht geschafft, sagte Schönfelder den "Salzburger Nachrichten".

Die Hotel-Standorte der Cooee-Alpin-Gruppe in St. Johann in Tirol und in Gosau in Oberösterreich würden aber gut laufen, erklärte Schönfelder. Ein weiteres Hotel soll in Kürze in Bad Kleinkirchheim in Kärnten eröffnet worden.