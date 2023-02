Hotel/Gastro-KV: Arbeitgeber sehen "nachhaltiges Zeichen"

Nach der gestrigen Einigung auf den Kollektivvertrag (KV) 2023 für die Gastro- und Hotelbranche spricht die Arbeitgeberseite von einem "nachhaltigen Zeichen für die zukünftigen Fachkräfte in der Branche". "Der erzielte Abschluss zeigt, dass sich die Unternehmen ihrer Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst sind", so die Chefverhandler der Arbeitgeber, Mario Pulker und Hans Spreitzhofer.

Die Arbeitnehmervertreter Berend Tusch und Andreas Laaber hatten sich am Mittwoch nur bedingt zufrieden über den KV 2023 gezeigt. "Damit ist zumindest ein Reallohnzuwachs und ein erster notwendiger Schritt in Richtung 2.000 Euro Mindestlohn für die 230.000 Beschäftigten in der Branche gelungen", meinten sie - und schränkten ein: "Ob die Zugeständnisse der Arbeitgeber reichen, um der stark gestiegenen Nachfrage an Arbeitskräften gerecht zu werden, bleibt fraglich."