HoT-Betreiber Ventocom mit einer Million Kunden

Der Wiener Mobilfunkanbieter Ventocom, zu dem unter anderem die Marke HoT gehört, hat eine Million Kunden. HoT steuert mit über 900.00 Kunden den Löwenanteil bei, in Slowenien sind es über 80.000, rechnet Ventocom-Chef Michael Krammer vor. Zur Ventocom-Gruppe gehören auch noch die Marken Rapid Mobil, Liwest und AllianzSIM.

Besonders gut habe sich zuletzt der Hot-Breitband-Router verkauft. Auch die Registrierungspflicht für Wertkartenhandys, die viele für einen Anbietewechsel genutzt hätten, sei bemerkbar gewesen. Wenngleich die Abwicklung der Registrierung bisher 1,1 Mio. Euro gekostet habe. "Wir haben bereits mehr als 90 Prozent der Kunden registriert", so Krammer zur APA.

Laut Daten der Regulierungsbehörde RTR stagniert der Anteil der SIM-Karten in Smartphones seit längerem, es herrscht also ein Verdrängungs- und kein Wachstumsmarkt. "Wir haben von allen Anbietern - entsprechend ihren Marktanteilen - Kunden gewonnen", so Krammer.