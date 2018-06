Horn & Wien: 63. und letzte Volksbanken-Fusion abgeschlossen

Mit der technischen Zusammenführung der Volksbank Horn mit der Volksbank Wien AG, die über das vergangene Wochenende stattgefunden hat, ist die Konsolidierung des Volksbanken-Sektors in Österreich offenbar zu Ende. Seit dem Jahr 2015 wurden insgesamt 63 Fusionen abgeschlossen, übrig blieben acht große regionale Volksbanken und das Spezialinstitut Ärzte- und Apothekerbank.

“Die Fusion mit der Waldviertler Volksbank Horn bildet den Schluss-Stein des größten Veränderungsprozesses in der Geschichte der österreichischen Volksbanken”, wird der Generaldirektor der Volksbank Wien, Gerald Fleischmann, am Montag in einer Aussendung zitiert.