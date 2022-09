Horn nach chaotischer Liga-Pause wieder erfolgreich

Der SV Horn hat nach einer chaotisch verlaufenen Pause der 2. Fußball-Liga auf den Erfolgspfad zurückgefunden. Die Waldviertler gewannen bei Vorwärts Steyr am Freitagabend mit 3:1 (1:1), holten nach zwei Niederlagen wieder alle drei Punkte und bleiben in der Tabelle damit ganz oben dabei.

Bei den Hornern ging es in den vergangenen Wochen trotz bester Lage wenig harmonisch zu. Trainer Rolf Landerl bat laut Clubangaben um die Vertragsauflösung, die einvernehmlich erfolgte. Interner Zwist soll dem Ganzen vorausgegangen sein. In Steyr stand Amateure-Coach Philipp Riederer interimistisch an der Seitenlinie. Er sah einen Auftakt nach Maß: Patrik Mijic (16.) traf nach einem Ballgewinn tief in der Steyrer Spielhälfte. Die optische Feldüberlegenheit der Gäste sollte sich in Folge aber nicht am Spielstand bemerkbar machen - im Gegenteil. Nach einem Vorstoß von Tolga Günes kam Gerhard Dombaxi an den Ball und schloss zu seinem vierten Saisontor (29.) ab.