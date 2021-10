Hopfner will "Vorarlberger Traum" wieder möglich machen

SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner will mehr Konsequenz gegen Baulandhortung, um Wohnen in Vorarlberg wieder leistbar zu machen.

Der aktuelle Bericht eines Immobilienunternehmens verdeutlicht die dramatische Situation des Vorarlberger Immobilienmarktes. So ist heute ein Familienhaus in Vorarlberg um 50 Prozent teurer als noch vor fünf Jahren. SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner sieht in der Situation eine enorme Belastung für Familien. Er spricht sich deshalb für umfassende politische Schritte aus, um die Preise für Immobilien nach unten zu drücken.