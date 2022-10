Hopfner: „Das ist ein erster Schritt“

Mit dem nun von der Bundesregierung beschlossenen „Energiekostenzuschuss“ werden die erdrückenden Mehrkosten der Betriebe durch hohe Energiepreise zwar etwas abgefedert, begrüßt WKV-Präsident Wilfried Hopfner diesen „ers­ten Schritt“.

Die vehement geforderte Entlastung in Form des Energiekostenzuschusses für Unternehmen komme gerade noch rechtzeitig, verdeutlicht der WKV-Präsident mit Nachdruck, „da Existenzen auf dem Spiel stehen und rasch gehandelt werden muss. Mit dem jüngsten Beschluss wurde ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt, der vonseiten der Wirtschaft bereits seit Wochen intensiv eingefordert wurde. Jetzt haben wir eine handfeste Erste-Hilfe-Maßnahme auf dem Tisch, die nun möglichst rasch bei den Unternehmen ankommen soll“, betont Hopfner. Doch das allein werde angesichts der wohl länger andauernden brisanten Situation nicht reichen: „Wir bleiben an unseren zentralen Forderungen dran, dass die Wirtschaft ein kurz-, mittel- und langfristig wirksames Gesamtpaket an Unterstützungsmaßnahmen braucht: Es darf weder in Sachen Strompreisbremse noch bei der Härtefallregelung im Hinblick auf die CO 2 -Bepreisung zugewartet werden. Auch muss über die Wiedereinführung von staatlich besicherten Überbrückungskrediten zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen nach­gedacht werden.