Hongkongs Lam lehnt Straffreiheit für Demonstranten ab

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat eine Amnestie für festgenommene Anhänger der Demokratiebewegung abgelehnt. Ein solcher Schritt wäre ein Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit, sagte Lam am Dienstag bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz. Die Rechtsstaatlichkeit könne nicht außer acht gelassen werden, "nur um die Hoffnungen der Menschen zu erfüllen".

Seit Beginn der beispiellosen Massenproteste vor einem halben Jahr wurden in Hongkong mehr als 6000 Menschen festgenommen. Viele von ihnen sind Studenten.

Eine Kabinettsumbildung schloss Lam nicht aus. Vorrang habe aber die Wiederherstellung von Recht und Ordnung, damit Hongkong wirtschaftlich und gesellschaftlich vorankommen könne, sagte sie. Eine Kabinettsumbildung sei nicht die "unmittelbare Aufgabe". Die Zeitung "Apple Daily" hatte berichtet, wegen des wachsenden Drucks auf Lams Regierung erwäge die Führung in Peking, die Einsetzung neuer Minister in Hongkong bis Ende des Jahres

Lam reist am Samstag zu einem ihrer regelmäßigen Pflichtbesuche nach Peking. Für gewöhnlich trifft sie dabei auch Chinas Präsidenten Xi Jinping. Sie werde in Peking einen "vollständigen Bericht" über die Ereignisse in der chinesischen Sonderverwaltungszone vorlegen, sagte Lam.