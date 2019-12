Hongkongs Demokratiebewegung plant neue Massenproteste

Die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat für Sonntag neue Massenproteste angekündigt. Dass die Gewalt bei den seit einem halben Jahr andauernden Protesten jüngst zurückgegangen sei, bedeute nicht, dass die Wut auf die pekingtreue Regierung abgenommen habe, sagte Jimmy Sham von der Protestbewegung Civil Human Rights Front (CHRF) am Freitag vor Journalisten.

Die Demokratiebewegung hatte bei den Kommunalwahlen Ende November einen überwältigenden Sieg errungen. Ihre Kandidaten eroberten eine große Mehrheit der insgesamt 452 Sitze in den 18 Bezirksräten. Außerdem war die Beteiligung an der Kommunalwahl so hoch wie nie zuvor. Dadurch wurde die Darstellung der pekingtreuen Regierung entkräftet, in Hongkong lehne eine "stille Mehrheit" die Demokratiebewegung ab.