Hongkonger Polizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein

Die Hongkonger Polizei hat am Sonntag erneut Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt. Nach einem Aufruf zu neuen Protesten hatten Polizisten im Einkaufsviertel Causeway Bay mehrere Menschen angehalten, durchsucht und festgenommen. Die Beamten wurden daraufhin von Demonstranten bedrängt, die Sprechchöre wie "Korrupte Polizisten" riefen. Nach einem Flaschenwurf griff die Polizei zu Tränengas.

Tausende Demonstranten zogen anschließend weiter durch die Straßen. Bei einer "Einkaufstour" im Einkaufszentrum "Festival Walk" in Kowloon Tong gab es auch gezielte Aktionen gegen Geschäfte, die als pekingfreundlich gelten. Zudem wollten Schüler in Tsuen Wan nahe der Grenze zu China demonstrieren.

Schon am Samstag war es bei Protesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone erneut zu Zusammenstößen gekommen. Zehntausende Hongkonger waren am Abend zum fünften Jahrestag der "Regenschirm-Proteste" auf die Straße gegangen. Am Rande der friedlichen Massenkundgebung warfen einige radikale Demonstranten Steine und Molotowcocktails. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Pfefferspray ein.