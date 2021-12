Hongkonger Bevölkerung boykottierte großteils Parlamentswahl

Mit einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung bei der umstrittenen Parlamentswahl haben die Menschen in Hongkong ein Zeichen gegen die Einschränkung der Demokratie durch China gesetzt. Nur rund 30 Prozent der Wahlberechtigten gaben am Sonntag ihre Stimme ab - ein Rekordtief. Der Quasi-Boykott richtete sich gegen die Beschneidung der Wahlfreiheit. Ungeachtet der fehlenden Legitimation für das neue Parlament verteidigte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam das neue Wahlsystem.

Dieses bedeute, dass "anti-chinesische" Elemente an der Kandidatur gehindert worden seien und dass sich die politische Situation nun beruhigen werde, sagte Lam am Montag vor Journalisten. "Wir können das sogenannte demokratische System oder die Regeln westlicher Länder nicht kopieren", sagte Lam weiter. Die Abstimmung am Sonntag habe Hongkong auf den Pfad des Prinzips "Ein Land, zwei Systeme" zurückgeführt.