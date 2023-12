Hongkong setzt Kopfgeld auf fünf weitere Aktivisten aus

Hongkong hat Haftbefehle gegen fünf weitere im Ausland lebende Aktivisten erlassen. Für Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, seien Belohnungen von jeweils einer Million Hongkong-Dollar (rund 116.500 Euro) ausgesetzt worden, teilte die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone am Freitag mit. Betroffen sind Simon Cheng, Frances Hui, Joey Siu, Johnny Fok und Tony Choi.

In einem ähnlichen Schritt hatten die Hongkonger Behörden bereits im Juli ein Kopfgeld auf acht weitere prominente Demokratieaktivisten ausgesetzt, die im Ausland leben.Der britische Außenminister David Cameron kritisierte am Freitag das Vorgehen. "Wir werden keinen Versuch einer ausländischen Macht tolerieren, Einzelpersonen oder Gemeinschaften in Großbritannien einzuschüchtern, zu belästigen oder zu schädigen", sagte Cameron laut einer Mitteilung.