Homeoffice laut ÖGB-Umfrage beliebt, Desk-Sharing weniger

Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice ist mit dieser Arbeitssituation zufrieden. Das hat der ÖGB in einer neuen Umfrage erhoben. Sieben von zehn befragten Betroffenen sind demnach zufrieden mit Homeoffice. Das Desk-Sharing, also die Teilung eines Arbeitsplatzes im Unternehmen, ist deutlich unbeliebter.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie scheint den Befragten mit der Arbeit von zu Hause aus leichter realisierbar: Vier von zehn Berufstätigen gehen davon aus, dass Homeoffice zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beiträgt. Frauen stimmten dem etwas stärker zu als Männer. Hier wurden allerdings alle Arbeitnehmer zu ihrer Einschätzung gefragt, also auch jene, die selber nicht im Homeoffice sind oder waren.

Bei der Frage nach der Auswirkung der Coronakrise seit Beginn Mitte März auf die partnerschaftliche Aufteilung von Haushalt und Kinderbetreuung zeigten sich unterschiedliche Folgen: Für 13 Prozent hatte die Krise diesbezüglich einen positiven, für 12 Prozent einen negativen Effekt. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äußerten auch ihre Sorge um Kinderbetreuung in den Ferien: Das liege zum Teil daran, dass Resturlaub und Zeitguthaben während der Coronakrise aufgebraucht werden mussten.

Auch wenn Homeoffice in der Coronakrise einen Boom erlebt hat, kommt es nur für bestimmte Arbeitsplätze überhaupt infrage. 57 Prozent der Befragten sagten, dass bei ihrer Arbeit Homeoffice gar nicht möglich ist. Bei rund 40 Prozent aller Arbeitnehmern war es laut Studie möglich und wurde in dieser Gruppe von 84 Prozent auch genutzt. Ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass Homeoffice auch in Zukunft verstärkt im Betrieb zum Einsatz kommen wird.