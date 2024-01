Home Invasion auf Ex-Landesrat und Familie in OÖ geklärt

Die Home Invasion auf einen Ex-Landesrat, dessen Frau und erwachsene Tochter im Juli des Vorjahres im Innviertel ist geklärt. Drei mutmaßliche Täter sind in U-Haft, nach einem weiteren werde noch gefahndet, bestätigte die Polizei einen Bericht in den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Donnerstag.

In der Nacht auf den 17. Juli war die Familie des früheren Kommunalpolitikers von drei vermummten Tätern im Schlaf überrascht und gefesselt worden. Gegen 1.00 Uhr hatte das Trio ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses aufzwängt. Die mit Sturmhauben maskierten Unbekannten überwältigten die Schlafenden, fesselten sie mit Kabelbindern und durchwühlten rund eine Stunde lang das Haus. Dann flüchteten sie mit Beute in nicht genannter Höhe. Ihre Opfer ließen sie gefesselt zurück. Ihnen gelang es gegen 2.15 Uhr, sich selbst zu befreien. Die Eltern wurden leicht verletzt. Alle drei erlitten einen Schock, die Tochter, die bei den Eltern zu Besuch war, musste deswegen ins Spital eingeliefert werden, hatte die Polizei nach dem Überfall mitgeteilt.

Zwei dringend Tatverdächtige - ein 46-jähriger Nordmazedonier und ein 42-jähriger Deutscher - seien bereits vor einigen Monaten festgenommen worden. Die Männer, die über internationale Haftbefehle ausgeliefert wurden, befinden sich Ried im Innkreis in Untersuchungshaft, hieß es in den "OÖN". DNA-Spuren am Tatort hätten die beiden, die bereits einige Vorstrafen haben, überführt. Der Abgleich mit einer internationalen Datenbank habe zum Treffer geführt. Der dritte Einbrecher werde noch gesucht.

Allerdings wurde noch ein 29-jähriger Innviertler als mutmaßlicher Mittäter ausgeforscht und in U-Haft genommen. Er wird verdächtigt, das Trio angestiftet und entscheidende Hinweise für die Tat gegeben zu haben. Im Falle einer Anklage wegen des Verbrechens des schweren Raubes drohen Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren. Näheres wird die Landespolizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Ried um 14 Uhr in einer Pressekonferenz in Linz mitteilen.