Holzingers "Ophelia's Got Talent" Inszenierung des Jahres

Für das letzte Jahr der Intendanz von Ulrich Khuon ist das Deutsche Theater Berlin (DT) in der Kritikerumfrage der Zeitschrift "Theater heute" zum Theater des Jahres gewählt worden. Als Inszenierung des Jahres wurde Florentina Holzingers "Ophelia's Got Talent" ausgezeichnet. Das Stück hat die österreichische Choreografin und Performerin für die Volksbühne Berlin ist ein bildgewaltiges Spektakel um Vergewaltigung, Magersucht, Selbstliebe und Sehnsucht nach Selbstzerstörung.

Für seine jährliche Umfrage konnte das Magazin auf das Urteil von 46 Kritikerinnen und Kritikern zurückgreifen. Nach 384 Premieren in den 14 Spielzeiten unter Khuon sieht "Theater heute" das Haus als "Hort unaufgeregter Kontinuität". Der heute 72-jährige Khuon hatte den Posten am DT nach Stationen in Hannover und Hamburg 2009 übernommen. In Zukunft wirkt er als Interimsintendant 2024/2025 am Schauspielhaus Zürich. Als Nachfolgerin am Deutschen Theater tritt Iris Laufenberg an. Von 2017 bis 2020 war Khuon auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins.