Holzingers "Ophelia's Got Talent" begeistert in Wien

Wasser und Weiblichkeit, Macht und Missbrauch, der Tod und das Mädchen: Mit "Ophelia's Got Talent" hat Florentina Holzinger zu Beginn der Saison an der Berliner Volksbühne einen Triumph gefeiert. Nun ist die Koproduktion mit u.a. dem Tanzquartier Wien für drei Abende im Wiener Volkstheater zu sehen. Inklusive Triggerwarnung. Achtung, "selbstverletzende Handlungen, Blut, Nadeln, Stroboskop-Licht, explizite Darstellung oder Beschreibung körperlicher oder sexualisierter Gewalt".

Wer bereits Arbeiten der 37-jährigen Wiener Choreografin gesehen hat, etwa "TANZ" im Jahr 2019, kann sich diesmal fast schon zurücklehnen: Die tatsächlichen physischen Verletzungen beschränken sich diesmal auf einen einzigen Haken, den sich die Performerin Princess Tweedle Needle durch eine Wange bohrt. Hier geht es freilich nicht nur um den puren Akt der Selbstverletzung, sondern Holzinger schlägt den Bogen zum Fisch im Wasser, das nicht nur in einem großen Becken in der Bühnenmitte, sondern auch in zwei riesigen Aquarien omnipräsent ist. Schließlich widmet sie sich "in der Dämmerung des 'Age of Aquarius'" den Geschichten der Vorfahrinnen Ophelias von Undine bis zu den Sirenen und deren Erbinnen.