Holzhochhaus-Premiere in Feldkirch

Rhomberg Bau errichtet an der Bärenkreuzung ein Holz-Bürogebäude mit sieben Stockwerken.

Bregenz Als Holzbauspezialist und -pionier hat sich Rhomberg Bau aus Bregenz mittlerweile weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus einen Namen gemacht. Und dieser Name wird jetzt um eine weitere Facette reicher: An der Feldkircher Bärenkreuzung errichtet der Familienbetrieb zurzeit das erste, reine Holz-Bürogebäude aus seiner neuen Holzproduktreihe „office ZERO“.

Das „office ZERO“

Zum Einsatz kommt dabei erstmals „office ZERO“. Mit dem neuen Holzbaukonzept, das Rhomberg Bau aktuell entwickelt, bietet das Unternehmen auch Kund(inn)en aus Industrie und Gewerbe nachhaltige Gebäudekonzepte schlüsselfertig an. Steht das ganzheitliche Totalunternehmer-Angebot momentan vornehmlich der Wirtschaft in Rhombergs Heimmärkten Vorarlberg, Wien, Ostschweiz und Süddeutschland zur Verfügung, soll es über die CREE-Plattform schon bald Partnern weltweit zugänglich gemacht werden. Die einzelnen Elemente des Bauteilkataloges seien so flexibel aufeinander abgestimmt, dass sie ein hohes Maß an planerischen Freiheiten gewährten, erklärt Hubert Rhomberg, Geschäftsführer der Rhomberg Gruppe. Zudem sorge ein speziell für diese Zwecke entwickeltes statisches System mit einem einfachen Raster für freie und flexible Innenaufteilungen. Grundlage dafür, führt Rhomberg weiter aus, sei eine frühzeitige, umfassende Planung: „In unserem integralen Planungsteam arbeiten Architekt(inn)en und Ingenieure/Ingenieurinnen aus der Bauplanung und Gebäudetechnik Hand in Hand. Hier trifft planerische Kompetenz auf interdisziplinäres Expertenwissen und viel Bau-Know-how, mit dem die Kund(inn)en von der Idee bis hin zur Inbetriebnahme begleitet werden.“ Außerdem sei der komplette Bauprozess digitalisiert worden. Auch das ist eine Premiere.