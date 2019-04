Holz spielt alle Stücke

Holz als nachhaltiger Brennstoff sorgt vom lokalen Produzenten in bester Qualität frei Haus geliefert für Behaglichkeit, so Thomas Ölz.

Bei der Verbrennung von Holz wird nur so viel CO ² freigesetzt, wie ein Baum während seines Wachstums aus der Atmosphäre aufnimmt. Bei der Verrottung im Wald würden gleich viele CO ² -Emissionen entstehen. Auch die „graue“ Energie für Herstellung, Transport und Lagerung ist bei der Holz­energie verschwindend gering. Bei Scheitholz beträgt sie nur ein Prozent des Energieinhalts.

Holz ist also praktisch klimaneutral. Aber dafür beim Feinstaub in der Kritik. In letzter Zeit gibt es immer wieder sehr undifferenzierte und polemische „Angriffe“ in Bezug auf Feinstaubemissionen. Ältere Holzanlagen oder schlecht betriebene Heizungen haben hier tatsächlich schlechte Werte. Völlig außer Acht gelassen wird aber, dass bei neueren Holzheizungen Emissionsreduktionen von über 90 Prozent erreicht werden! Absolut vorbildlich sind die größeren Heizwerke mit aufwendigen Filteranlagen. Seit 2011 gibt es in den Luftreinhalteverordnungen des Landes Emissionsgrenzwerte für alle Holzfeuerungen. Außerdem werden die Heizanlagen laufend vom Land im Betrieb überprüft. Der Austausch von alten Anlagen muss aber forciert werden.