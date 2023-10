Holz ist Österreichs wichtigster Brennstoff für die Raumwärme

Die Heizgewohnheiten der österreichischen Haushalte haben sich zuletzt deutlich verändert – nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Angst vor einer Erdgas-Knappheit.

Die Haushalte heizten in der Periode 2021/22 verstärkt mit Holz, geht aus einer Mitteilung des Österreichischen Biomasseverbandes hervor. So entfielen 34 Prozent des Raumwärmeeinsatzes auf Scheitholz-, Pellets- oder Hackgutheizungen. Und es wurden 31.000 neue Holzzentralheizungen verkauft.

Modernisierungsprogramm

Laut Biomasseverband sei in der Periode 2021/22 der Gasverbrauch im Zweijahresvergleich um 13 Prozent gesunken, der Heizöl-Verbrauch hingegen um 27 Prozent gestiegen. Deutlich zugenommen habe auch der Einsatz von Stromheizungen (+32 Prozent) und Wärmepumpen (+25 Prozent). Holz habe, so der ­Biomasseverband, in Kärnten mit 55 Prozent den höchsten Anteil an der Raumwärme. Aber auch in der Steiermark und im Burgenland liege der Anteil der aus Holz erzeugten Raumwärme mit 49 bzw. 48 Prozent relativ hoch. Aktuell seien laut Titschenbacher noch 878.000 Gas­heizungen und 521.000 Ölheizungen als Hauptheizsystem im Betrieb.