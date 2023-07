Holz aus der Region -Sonderpreis

MFH HOF 30, SCHWARZENBERG

Das Wertvollholzhaus Hof 30, schon bekannt aus der Kategorie Mehrfamilienhaus, dürfen wir in der Sonderkategorie Holz aus der Region zum Preisträger ernennen. Der Hof 30 ist aus ganzen Balken in strickbauweise aufgebaut und besteht fast gänzlich aus Holz. Das Wertvollholzhaus, so benannt von seinen Erfindern, ist eine moderne Blockbauweise, bei der zu 100% regionales Holz aus dem Bregenzerwald zum Einsatz kommt. Was bedeutet, dass die gesamte Wertschöpfung, die der Holzeinsatz mit sich bringt, im Land, in der Region, im Bregenzerwald bleibt.