Holpriger Weg zur Ökostromreform

Zu der für September geplanten Ökostromreform ist der Weg noch holprig. Vor dem ersten Abstimmungsgespräch der Energiesprecher der Parlamentsparteien am Donnerstag klafften die Positionen noch ziemlich auseinander. Die SPÖ bremst bei weiteren Mitteln zur Förderung der Biomasse, bei der die ÖVP einen kräftigen Impuls möchte.

SPÖ-Energiesprecherin Muna Duzdar hält die von ÖVP/FPÖ/NEOS im ursprünglichen Initiativantrag von Anfang Juli verlangten 30 Mio. Euro für Biomasse, die NEOS am Mittwoch als Kompromissvorschlag auf 15 Mio. Euro halbiert hat, für nicht nötig - mit dem Verweis darauf, dass schon 150 Mio. Euro für die Biomasse beschlossen worden sei. Am Donnerstag sprach sich Duzdar im ORF-"Mittagsjournal" zugunsten Windkraft und PV aus: "Da sind 200 Windräder schon genehmigt und konnten noch nicht realisiert werden, bei der Photovoltaik laufen die Förderungen aus."

Ob die ÖVP bereit sein wird, bei weiteren Biomasse-Geldern von 30 auf 15 Mio. Euro herunterzugehen, ließ Energiesprecher Josef Lettenbichler am Mittwoch noch offen: "Das werden die Verhandlungen in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, wo man sich hier annähernd wird. Unsere Position ist aber, dass wir auch in der Biomasse einen kräftigen Impuls setzen wollen, weil Biomasse ist unverzichtbar."