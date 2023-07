Hollywood Vampires flogen samt Johnny Depp auf Burg Clam ein

Mit dem Einbruch der Bürgerlichen Dämmerung sind Samstagabend die Hollywood Vampires auf Burg Clam eingeflogen - die dort heimischen putzigen Fledermäuse nahmen vor dem Fast-Vollmond filmreif Reißaus, dafür waren rund 12.000 Fans gekommen und kreischten sich durch den Abend - vor allem, wenn Hollywood-Star Johnny Depp groß auf den Videowalls oder an der Bühnenkante gar leibhaftig erschien. Insgesamt ein Ereignis, wenn auch nicht schwerpunktmäßig auf der musikalischen Seite.

Am besten haben aber erwartungsgemäß die Hit-Covers funktioniert, nicht nur Bowies' "Heroes", sondern auch "The Jack" (AC/DC) und erstaunlicherweise der Who-Klassiker "Baba O'Reily" sowie "Break On Through (To The Other Side)" von den Doors. Beim Aerosmith-Song "Walk This Way" wurde der Mangel an Steven Tyler's schneidender Stimme leider trotz der scharfen Riffe von Joe Perry deutlich.