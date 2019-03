Hollywood-Star kommt für Festival nach Vorarlberg

Das 8. Kultursommer-Festival bringt Ende Juli Kiefer Sutherland ins Conrad Sohm.

Die meisten Menschen kennen Kiefer Sutherland aus Produktionen wie “The Lost Boys”, “Stand By Me” oder “24” – der Filmstar ist aber auch ein musikalisches Talent. Davon können sich Interessierte am 29. Juli im Conrad Sohm überzeugen.

Weiters kommen Tito & Tarantula – bekannt für ihren Auftritt in “From Dusk Till Dawn” – am 9. August für ein Konzert ins Ländle. Genau wie Delinquent Habits, die am 26. Juli ein Konzert spielen. Tickets für das Kultursommerfestival gibt es ab Montag, 18. März ab 8 Uhr. (red)