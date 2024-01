Hollywood-Star aus 'X-Men' und 'Designated Survivor' verstorben

Adan Canto, bekannt für seine Rollen in "X-Men: Days of Future Past" und "Designated Survivor", ist im Alter von 42 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Der mexikanische Schauspieler Adan Canto, der an der Seite von Hugh Jackman in "X-Men: Days of Future Past" und neben Kiefer Sutherland in "Designated Survivor" spielte, ist tragisch verstorben. Seine Agentin Jennifer Allen bestätigte gegenüber The Associated Press, dass Canto seinen Kampf gegen Blinddarmkrebs, den er geheim gehalten hatte, verloren hat.

Ein Geist voller Tiefe

Jennifer Allen würdigte Canto in einer Erklärung: „Adan hatte eine Tiefe des Geistes, die nur wenige wirklich kannten. Diejenigen, die einen Blick darauf werfen konnten, wurden für immer verändert.“ Sie betonte, wie sehr Canto von vielen vermisst werden wird.

Vielseitige Karriere

Canto wurde in Ciudad Acuña, Mexiko, geboren und wuchs in Texas auf. Seine Karriere begann er als Songwriter, bevor er zum Schauspiel wechselte. Er gab sein Fernsehdebüt in der mexikanischen Serie „Estado de Gracia“ und trat 2013 erstmals in der amerikanischen Serie „The Following“ auf. Zuletzt spielte er die Hauptrolle in „The Cleaning Lady".

Hinterlässt Familie

Canto hinterlässt seine Frau Stephanie Ann Canto und zwei Kinder, Roman Alder und Eve Josephine. Seine Frau drückte ihre Trauer auf Instagram aus: „Für immer mein Schatz Adan, wir sehen uns bald.“